Тюменка победила во всероссийском творческом онлайн-конкурсе

29 Июль 2020 2020-07-29T08:54:46+03:00

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Воспитанница тюменского центра дополнительного образования «Контакт» Александра Белова победила во всероссийском творческом онлайн-конкурсе «Первый цветок». Мероприятие организовано для того, чтобы дать возможность детям реализовать свои творческие способности в условиях самоизоляции.

Как отметила педагог Александры Лариса Косовских, за время дистанционных занятий девочка показала себя как инициативная и самостоятельная ученица. Все задания выполняла качественно и креативно. Весной она без чьей-либо помощи создала композицию «Крокусы». Работа оказалась выполнена профессионально и на высоком уровне, поэтому в центре приняли решение выставить ее на конкурс, поясняет Лариса Косовских.

Александра решила выполнить цветочную композицию с использованием техники валяния шерсти. Как отмечает ее педагог, девочка также сумела победить во внутреннем творческом конкурсе среди воспитанников Ларисы Косовских, который был организован в период самоизоляции. Девочка занимается в арт-студии «ЛАД» всего один год, но уже показывает хорошие результаты. В начале года она также победила и в рождественском конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU