2020-07-29T08:54:46+03:00
Общество

Тюменка победила во всероссийском творческом онлайн-конкурсе

Девочка выполнила творческую работу в необычном стиле
Есен Абилькенов
Поделиться:
Фото: страница "Тюмень - наш дом" ВКонтактеФото: страница "Тюмень - наш дом" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Воспитанница тюменского центра дополнительного образования «Контакт» Александра Белова победила во всероссийском творческом онлайн-конкурсе «Первый цветок». Мероприятие организовано для того, чтобы дать возможность детям реализовать свои творческие способности в условиях самоизоляции.

Как отметила педагог Александры Лариса Косовских, за время дистанционных занятий девочка показала себя как инициативная и самостоятельная ученица. Все задания выполняла качественно и креативно. Весной она без чьей-либо помощи создала композицию «Крокусы». Работа оказалась выполнена профессионально и на высоком уровне, поэтому в центре приняли решение выставить ее на конкурс, поясняет Лариса Косовских.

Александра решила выполнить цветочную композицию с использованием техники валяния шерсти. Как отмечает ее педагог, девочка также сумела победить во внутреннем творческом конкурсе среди воспитанников Ларисы Косовских, который был организован в период самоизоляции. Девочка занимается в арт-студии «ЛАД» всего один год, но уже показывает хорошие результаты. В начале года она также победила и в рождественском конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюмень в лидерах рейтинга по количеству кальянных и парикмахерских
Тело окровавленной девушки обнаружили в одном из дворов Тюмени
Больные и контактные лица в Тюмени нарушают условия карантина
«Билет в будущее» поможет тюменским школьникам определиться с профессией
Тюменка победила во всероссийском творческом онлайн-конкурсе
Комплексные центры соцобслуживания Тюменской области получили пять новеньких авто
В центре Тюмени продается просторное здание под офисы
В Тюменской области клещи покусали более 17 тысяч человек
В Тюмени в районе улиц Зелинского и Менделеева строят школу на 1200 мест
В Исетском районе завершается ремонт участка автодороги Шадринск – Ялуторовск
В Тюменской области стартовала акция «Говорящая» книга – незрячим читателям»
Тюменку обманули при продаже видеоняни
В Тюмени велосипедистов призвали переходить дорогу по правилам
Погода на 29 июля в Тюмени: облачно и снова дождь
В тюменском микрорайоне Плеханово построят два детских сада
В Тюменской области продолжается реализация программы «Семь секретов счастья»
Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова – победитель конкурса Минкульта РФ
В Тюменской области дополнили программу предоставления земли многодетным семьям
В Тюмени в конце 2021 года появится трёхэтажный детский сад
В Вагайском районе построят новую школу
В Тюменской области к модулю распознавания транспорта подключено 190 видеокамер
В тюменской школе программирования состоится онлайн-хакатон