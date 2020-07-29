2020-07-29T07:51:23+03:00
Общество

В Тюменской области клещи покусали более 17 тысяч человек

Именно столько обращений поступило в органы Роспотребнадзора от жителей региона по поводу присасывания этих членистоногих
Есен Абилькенов
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В этом году активность клещей объясняется теплой зимойВ этом году активность клещей объясняется теплой зимойФото: pixabay.com
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По состоянию на 28 августа с начала регистрации нападений в Тюменской области зарегистрировано 17 815 обращений по поводу присасывания клещей. Из них в 3 698 случаях жертвами становились дети до 14 лет. В прошлом году было зафиксировано 15 773 обращения. Таким образом, на данный момент в нынешнем сезоне обращений больше на 12,9%, а в сравнении с сезоном 2018 года, когда по поводу укусов клещей обратилось 14 183 жителя, статистика выросла на 25,6 %.

Как отмечают в Роспотнебнадзоре, высокая активность клещей связана с более теплой зимой и ранним началом эпидсезона – первое присасывание зарегистрировано 12 марта. Всем пострадавшим, не привитым против КВЭ, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Зарегистрировано 26 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 29 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора. С начала сезона специалисты исследовали 2 167 сданных клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 26 насекомых. Возбудитель клещевого боррелиоза – в 1 038 особях.

Отметим, что акарицидные обработки проводятся в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ. Всего обработано более 6 тысяч га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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