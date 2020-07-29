2020-07-29T08:51:35+03:00
Общество

Тюменку обманули при продаже видеоняни

Женщина хотела приобрести устройство для присмотра за ребенком, а в итоге лишилась денег
Есен Абилькенов
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Женщина хотела приобрести устройство для присмотра за ребенком, а в итоге лишилась денегЖенщина хотела приобрести устройство для присмотра за ребенком, а в итоге лишилась денегФото: pixabay.com
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В Тюменской области активизировались интернет-мошенники. Очередной жертвой злоумышленников стала жительница поселка Новокаменский Тюменского района.

Она обратилась в полицию и рассказала, что на одном из сайтов нашла частное объявление о продаже системы «видеоняня», с помощью которой родители могут дистанционно следить за грудным ребенком. Женщина связалась с продавцом и согласовала условия оплаты и доставки. Однако за разговором мошенникам удалось выяснить у покупательницы реквизиты банковской карты. В результате с ее счета пропали 7900 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Виновным может грозить лишение свобода на срок до 6 лет. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению. Между тем сотрудники правоохранительных органов призывают граждан никому не сообщать данные своих банковских карт. Помните, что покупки в интернете всегда сопряжены с риском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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