Погода на 29 июля в Тюмени: облачно и снова дождь

В Тюмени снова будет пасмурно и сыро Фото: pixabay.com

Сегодня, 29 июля, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями, а к вечеру обещают дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 14 – 15 градусов, днем – плюс 20 – 21. Вечером столбики термометров покажут 16 – 21 градус выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

По народному календарю 29 июля отмечался Финогеев день. В этот день совершается память священномученика Афиногена и его десяти учеников, которые пострадали за веру во время гонений на христиан в городе Севастии.

Крестьяне в этот день начинали жать рожь. И первый сноп звали именинным. А вечером с песнями несли на гумно и затем хранили для других обрядов. Кроме того, часть зерна оставляли для посева.