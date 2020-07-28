2020-07-28T20:53:41+03:00
Общество

В тюменском микрорайоне Плеханово построят два детских сада

Открытие запланировано на 2021 год
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В тюменском микрорайоне Плеханово построят два детских садаВ тюменском микрорайоне Плеханово построят два детских сада
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В микрорайоне Плеханово в Тюмени продолжается строительство двух детских садов, которые откроются в 2021 году. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, в одном из детских садов (контракт на строительство которого был заключен первым в марте 2020 года) уже закончился монтаж коробки здания и обустроены перегородки.

К строительству садика подрядчик приступил только в апреле, после того, как строительные организации получили разрешение на работу. Однако даже двухнедельный запрет не сказался на графике работ.

В апреле заключён контракт на строительство второго детского сада в микрорайоне Плеханово. Сейчас уже закончились работы по устройству ростверков, строители монтируют железобетонные конструкции.

Оба детских сада аналогичны садикам, которые строятся в микрорайонах «Ямальский-1» и «Войновка», а также построенному в 2019 году детскому саду в микрорайоне «Тура». Здесь появятся группы для детей ясельного возраста, физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования.

На территории детского сада разместятся групповые площадки для детей с теневыми навесами, физкультурные площадки со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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