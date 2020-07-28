2020-07-28T20:42:48+03:00
Общество

В Тюменской области продолжается реализация программы «СЕМЬ секретов счастьЯ»

Принять участие в ней могут все желающие
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области продолжается реализация программы «СЕМЬ секретов счастьЯ»В Тюменской области продолжается реализация программы «СЕМЬ секретов счастьЯ»
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Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» продолжает реализацию программы «СЕМЬ секретов счастьЯ». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, она реализуется в рамках гранта Фонда поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все занятия будут проходить в онлайн-формате.

Принять участие в программе могут семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Также поучаствовать в программе могут все заинтересованные в воспитании и развитии ребёнка, сохранении и укреплении семейно-родственных связей, формировании семейных традиций и здорового образа жизни.

Еженедельно педагоги и врачи «Родника» будут рассказывать детям и родителям секреты семейного счастья. Специалисты подготовили видеоверсии наиболее популярных детских танцев, игр и кукольных спектаклей, творческих мастер-классов, психологических и логопедических занятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

По пятницам специалисты знакомят с программой мероприятий на предстоящую неделю, и с понедельника по пятницу будут делиться видеозанятиями. Все подробности и программу можно посмотреть на официальном сайте центра и в группе «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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