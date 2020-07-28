2020-07-28T20:25:59+03:00
Звезды

Ишимский музейный комплекс им. П.П. – победитель конкурса Минкульта РФ

Конкурс прошёл в рамках нацпроекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ишимский музейный комплекс им. П.П. – победитель конкурса Минкульта РФ. Фото: Геннадий КраморИшимский музейный комплекс им. П.П. – победитель конкурса Минкульта РФ. Фото: Геннадий Крамор
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Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова вошёл в число лучших проектов по созданию мультимедиа-гидов по выставочным проектам и экспозициям на базе цифровой платформы Artefact. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, конкурс прошёл в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Чтобы узнать больше информации об объектах экспозиции «История Ишима с древних времён до современности», нужен лишь Интернет. Когда гости будут посещать музей, они могут навести камеру мобильника на объекты и, с помощью технологии дополненной реальности, увидеть информацию, о которой знали только экскурсоводы и реставраторы. Также благодаря проекту экспозицию можно посмотреть из дома. Для этого нужно зайти на официальный портал «Артефакта» или скачать мобильное приложение проекта.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2019 году три музея региона уже запустили свои проекты на данной платформе: музей семьи Императора Николая II, музейный комплекс им. И.Я. Словцова, краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша».

Новая форма работы позволит привлечь еще больше новых посетителей в музеи региона. Сейчас ежегодный рост аудитории составляет более 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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