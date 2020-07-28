В Тюменской области дополнили программу предоставления земли многодетным семьям

28 Июль 2020 2020-07-28T21:04:00+03:00

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В Тюменской области усовершенствована программа по предоставлению многодетным семьям земельных участков под индивидуальное строительство. За все девять лет, что она действует, участки получили более 8,8 тысячи тюменских семей. Однако в сельских районах бывают ситуации, когда люди не используют льготу или продают полученный участок, так как не нуждаются в земле под застройку. Поэтому из-за многочисленных пожеланий многодетных родителей программу усовершенствовали.

– Мы изменили ситуацию. Выплату за землю можно будет направить на приобретение жилья. Средства будут зачисляться напрямую банку или застройщику. Многодетные семьи получили альтернативу. Выбирайте то, что необходимо именно вам: земля либо выплата за нее, – прокомментировал в своих соцсетях Александр Моор.

Социальную выплату можно потратить на покупку квартиры у застройщика, на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, погашение основной суммы долга, на уплату процентов по ипотеке и на покупку квартиры по договору долевого участия.

Этой льготой может воспользоваться семья с тремя и более детьми, которая стоит в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство. Минимальная социальная выплата на семью с тремя детьми составит 323 250 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка предоставляется доплата в размере 64 650 рублей.

Чтобы получить выплату в 2020 году, нужно подать заявление в срок до 31 июля. Тем, кто желает получить выплату в 2021 году, следует обратиться с заявлением до 31 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU