2020-07-28T19:41:57+03:00
Общество

В Тюмени в конце 2021 года появится трёхэтажный детский сад

Общая площадь садика составит более 8 тысяч квадратных метров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени в конце 2021 года появится трёхэтажный детский садВ Тюмени в конце 2021 года появится трёхэтажный детский сад
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В Тюмени в районе ЖК «Юбилейный» (в районе улиц Янтарная и Широтная) началось строительство нового трёхэтажного детского сада. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, проект предусматривает 24 группы, из которых 5 групп – для детей ясельного возраста.

Общая площадь садика составит более 8 тысяч квадратных метров. В нём запроектированы все необходимые помещения, включая медицинский блок, кабинет логопеда, изучения иностранных языков и музыкальный зал. На территории садика появятся игровые площадки с теневыми навесами, две физкультурные площадки со спортивным оборудованием и специальным покрытием, озеленение деревьями, кустарниками, цветниками и газонами.

Планируется, что строительство садика завершится в конце 2021 года. В общей сложности в рамках реализации нацпроекта «Демография» в Тюменской области строится 9 детских садов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области заключён контракт на строительство школы с дошкольным отделением в деревне Индери Вагайского района. Школа строится в рамках региональной программы по замене деревянных зданий. Общая площадь здания составит более 400 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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