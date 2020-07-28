2020-07-28T19:24:35+03:00
Общество

В Вагайском районе построят новую школу

Здание возведут в рамках региональной программы по замене деревянных зданий
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Вагайском районе построят новую школуВ Вагайском районе построят новую школу
Изменить размер текста:

В Тюменской области заключён контракт на строительство школы с дошкольным отделением в деревне Индери Вагайского района. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, школа строится в рамках региональной программы по замене деревянных зданий.

Общая площадь здания составит более 400 квадратных метров. Здесь разместится школа на 22 места с группой продлёнки на 15 мест и помещение медицинского блока. В школьное отделение войдут: учебные классы, физкультурный зал, буфет с обеденной зоной, а в медицинском блоке предусмотрены кабинет врача и процедурный кабинет.

А ещё на территории школы появится физкультурно-спортивная зона с волейбольной площадкой, площадкой для гимнастики и дорожка для бега на 60 метров, совмещённая с ямой для прыжков в длину и дорожкой. Строительство планируется завершить в четвёртом квартале 2020 года.

В общей сложности в Тюменской области в рамках региональной программы по замене деревянных зданий построят 31 школу, половину из них – в труднодоступных районах региона.

– 18 зданий выполнят в капитальном исполнении, 13 объектов – модульные конструкции. При строительстве зданий в некоторых небольших населенных пунктах будут предусмотрены и помещения для размещения 15 фельдшерско-акушерских пунктов, – сообщили в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2020 года строители планируют сдать начальную школу в деревне Епанчина Тобольского района. Ещё три школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест появятся до конца 2020 года в д. Индери, п. Курья и с. Касьяново Вагайского района. За 2021–2022 годы в Тюменской области построят еще 27 школ в капитальном и модульном исполнении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тюменском микрорайоне Плеханово построят два детских сада
В Тюменской области продолжается реализация программы «СЕМЬ секретов счастьЯ»
Ишимский музейный комплекс им. П.П. – победитель конкурса Минкульта РФ
В Тюменской области дополнили программу предоставления земли многодетным семьям
В Тюмени в конце 2021 года появится трёхэтажный детский сад
В Вагайском районе построят новую школу
В Тюменской области к модулю распознавания транспорта подключено 190 видеокамер
В тюменской школе программирования состоится онлайн-хакатон
В Тюменской области заработала «Семейная приёмная»
В Тюмени и Тюменском районе в 2020 году появятся 3 детских сада и 3 школы
Александр Моор: возвращение к отменённым ограничениям и ужесточение режима из-за коронавируса не планируется
В Ишиме мародер осквернил семь могил
В одном из подразделений УМВД Тюмени прошла учебная эвакуация
Под Тюменью незаконно вырубили 50 деревьев
Спасатели проводят онлайн-уроки по безопасному поведению на воде
В Тюмени племянник без спроса взял у тети ключи от машины
Тюменский десант поисковиков отправится в Карелию
Когда в Тюмени откроются рестораны?
В Тюменской области мужчина обвиняется в покушении на убийство подростка
В тюменском ОНФ остались недовольны благоустройством территории в Тюмени
Спортивные тоболяки могут выиграть воркаут-площадку
В Тюменской области поймали подозреваемых в краже ливневых решеток
В Тюмени патрулируют городские леса
Приставы заставили известную тюменскую фабрику выплатить зарплату рабочим
В Тюмени зафиксирован рост цен на продукты
Мошенники продолжают выпытывать у тюменцев данные банковских карт
Фестиваль «Сибирь мастеровая» в Тюмени продлится до ноября
В Тюмени оштрафовали участницу постановочного видео с оружием