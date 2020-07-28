В Вагайском районе построят новую школу

28 Июль 2020 2020-07-28T19:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области заключён контракт на строительство школы с дошкольным отделением в деревне Индери Вагайского района. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, школа строится в рамках региональной программы по замене деревянных зданий.

Общая площадь здания составит более 400 квадратных метров. Здесь разместится школа на 22 места с группой продлёнки на 15 мест и помещение медицинского блока. В школьное отделение войдут: учебные классы, физкультурный зал, буфет с обеденной зоной, а в медицинском блоке предусмотрены кабинет врача и процедурный кабинет.

А ещё на территории школы появится физкультурно-спортивная зона с волейбольной площадкой, площадкой для гимнастики и дорожка для бега на 60 метров, совмещённая с ямой для прыжков в длину и дорожкой. Строительство планируется завершить в четвёртом квартале 2020 года.

В общей сложности в Тюменской области в рамках региональной программы по замене деревянных зданий построят 31 школу, половину из них – в труднодоступных районах региона.

– 18 зданий выполнят в капитальном исполнении, 13 объектов – модульные конструкции. При строительстве зданий в некоторых небольших населенных пунктах будут предусмотрены и помещения для размещения 15 фельдшерско-акушерских пунктов, – сообщили в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2020 года строители планируют сдать начальную школу в деревне Епанчина Тобольского района. Ещё три школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест появятся до конца 2020 года в д. Индери, п. Курья и с. Касьяново Вагайского района. За 2021–2022 годы в Тюменской области построят еще 27 школ в капитальном и модульном исполнении.

ИСТОЧНИК KP.RU