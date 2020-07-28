В Тюменской области к модулю распознавания транспорта подключено 190 видеокамер

28 Июль 2020 2020-07-28T20:07:13+03:00

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В подсистему «Видеоаналитика» информационной системы «Единый центр хранения данных систем видеонаблюдения Тюменской области» входит модуль распознавания государственных регистрационных знаков транспорта, марок, моделей и самого транспорта. Как сообщили в департаменте информатизации региона, распознавание происходит с помощью программного обеспечения, в котором используется самообучаемая нейронная сеть.

Чтобы модуль работал, нужны лишь обычные современные цифровые уличные камеры наблюдения, которые направлены на проезжую часть. Проект разработал и реализовал департамент информатизации Тюменской области в рамках развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

С начала 2020 года установлено 374 камеры видеонаблюдения на 73 перекрёстках и 10 транспортных развязках Тюмени. К модулю видеоаналитики из общего количества камер подключено 190 штук. Остальные 184 камеры установлены для наблюдения за оперативной обстановкой на аварийно опасных участках дорог.

– Подсистема видеоаналитики интегрирована с информационной системой автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Информация, полученная в результате обработки видеопотока, автоматически передается в единую базу данных проездов транспортных средств, – рассказали в департаменте.

Благодаря внедрению модуля на дорогах Тюменской области повысится безопасность дорожного движения и эффективность работы подразделений полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU