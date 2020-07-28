2020-07-28T20:07:13+03:00
Общество

В Тюменской области к модулю распознавания транспорта подключено 190 видеокамер

Это повысит безопасность на дорогах региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области к модулю распознавания транспорта подключено 190 видеокамерВ Тюменской области к модулю распознавания транспорта подключено 190 видеокамер
Изменить размер текста:

В подсистему «Видеоаналитика» информационной системы «Единый центр хранения данных систем видеонаблюдения Тюменской области» входит модуль распознавания государственных регистрационных знаков транспорта, марок, моделей и самого транспорта. Как сообщили в департаменте информатизации региона, распознавание происходит с помощью программного обеспечения, в котором используется самообучаемая нейронная сеть.

Чтобы модуль работал, нужны лишь обычные современные цифровые уличные камеры наблюдения, которые направлены на проезжую часть. Проект разработал и реализовал департамент информатизации Тюменской области в рамках развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

С начала 2020 года установлено 374 камеры видеонаблюдения на 73 перекрёстках и 10 транспортных развязках Тюмени. К модулю видеоаналитики из общего количества камер подключено 190 штук. Остальные 184 камеры установлены для наблюдения за оперативной обстановкой на аварийно опасных участках дорог.

– Подсистема видеоаналитики интегрирована с информационной системой автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Информация, полученная в результате обработки видеопотока, автоматически передается в единую базу данных проездов транспортных средств, – рассказали в департаменте.

Благодаря внедрению модуля на дорогах Тюменской области повысится безопасность дорожного движения и эффективность работы подразделений полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тюменском микрорайоне Плеханово построят два детских сада
В Тюменской области продолжается реализация программы «СЕМЬ секретов счастьЯ»
Ишимский музейный комплекс им. П.П. – победитель конкурса Минкульта РФ
В Тюменской области дополнили программу предоставления земли многодетным семьям
В Тюмени в конце 2021 года появится трёхэтажный детский сад
В Вагайском районе построят новую школу
В Тюменской области к модулю распознавания транспорта подключено 190 видеокамер
В тюменской школе программирования состоится онлайн-хакатон
В Тюменской области заработала «Семейная приёмная»
В Тюмени и Тюменском районе в 2020 году появятся 3 детских сада и 3 школы
Александр Моор: возвращение к отменённым ограничениям и ужесточение режима из-за коронавируса не планируется
В Ишиме мародер осквернил семь могил
В одном из подразделений УМВД Тюмени прошла учебная эвакуация
Под Тюменью незаконно вырубили 50 деревьев
Спасатели проводят онлайн-уроки по безопасному поведению на воде
В Тюмени племянник без спроса взял у тети ключи от машины
Тюменский десант поисковиков отправится в Карелию
Когда в Тюмени откроются рестораны?
В Тюменской области мужчина обвиняется в покушении на убийство подростка
В тюменском ОНФ остались недовольны благоустройством территории в Тюмени
Спортивные тоболяки могут выиграть воркаут-площадку
В Тюменской области поймали подозреваемых в краже ливневых решеток
В Тюмени патрулируют городские леса
Приставы заставили известную тюменскую фабрику выплатить зарплату рабочим
В Тюмени зафиксирован рост цен на продукты
Мошенники продолжают выпытывать у тюменцев данные банковских карт
Фестиваль «Сибирь мастеровая» в Тюмени продлится до ноября
В Тюмени оштрафовали участницу постановочного видео с оружием