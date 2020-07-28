В Тюменской области заработала «Семейная приёмная»

28 Июль 2020 2020-07-28T18:14:27+03:00

Для детей и взрослых с инвалидностью готовят достойные условия жизни в обществе

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В регионе открылась и заработала «Семейная приёмная» регионального отделения ВОРДИ Тюменской области, в рамках пилотной программы Службы сопровождения семьи. Как сообщили в департаменте социального развития региона, программу поддержало и субсидировало Министерство труда и социальной защиты РФ. Главная цель деятельности ВОРДИ – создать достойные условия жизни в обществе, социальной и образовательной инклюзии детей и взрослых с инвалидностью.

По словам руководителя РО ВОРДИ Тюменской области Маргариты Суворовой, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут обратиться в консультационный пункт «Семейной приёмной» по вопросам:

- качествп исполнения требований доступной среды в местах пребывания детей и взрослых с инвалидностью;

- получения инвалидности и формирование качественной индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка с инвалидностью во взаимодействии с бюро МСЭ;

- индивидуального подбора и приемке технических средства реабилитации, во взаимодействии с ФСС;

- образованием детей с ОВЗ и инвалидностью, во взаимодействии с департаментом образования и науки;

- сопровождения инвалидов 18+, организация их сопровождаемого проживания и занятости;

- реализации права на санаторно - курортное лечение и реабилитацию;

- взаимодействия с органами здравоохранения и обеспечение паллиативной помощи детям с самыми тяжелыми нарушениями жизнедеятельности.

Юридические консультации по всем вопросам можно получить семьям из любого региона по телефону горячей линии правовой помощи ВОРДИ: 8-915-330-88-25.

ИСТОЧНИК KP.RU