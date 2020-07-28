28 Июль 2020 2020-07-28T18:05:05+03:00

В Тюмени и Тюменском районе в 2020 году появятся 3 детских сада и 3 школы Фото: Татьяна Коркина

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Строительная отрасль – драйвер экономики, поэтому строительные предприятия одними из первых возобновили деятельность и сейчас работают в плановом режиме. Об этом сегодня, 28 июля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время интернет-конференции с журналистами.

По словам главы региона, большинство социальных объектов строились в хорошем темпе, с опережением сроком, поэтому вынужденный двухнедельный простой не скажется на сроках ввода.

- В 2020 году ожидается ввод трех детских садов и трех школ на территории Тюмени и Тюменского района, - сообщил губернатор.

Один из главных вопросов – полное снятие режима ограничений в регионе. Как отметил глава региона, многое зависит от нас самих.

- Нам нужно беречься, минимизировать контакты, заботиться о себе и своих близких. Руководителям предприятий нужно соблюдать все профилактические меры, чтобы не допускать возникновения очагов и снижать риски заболеваемости», - отметил Александр Моор.

Кроме вопросов о коронавирусе, в прямом эфире затронули вопросы благоустройства и развития города, работы поликлиник и системы здравоохранения, выделения земель многодетным семьям и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU