В Тюмени и Тюменском районе в 2020 году появятся 3 детских сада и 3 школы
Строительная отрасль – драйвер экономики, поэтому строительные предприятия одними из первых возобновили деятельность и сейчас работают в плановом режиме. Об этом сегодня, 28 июля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время интернет-конференции с журналистами.
По словам главы региона, большинство социальных объектов строились в хорошем темпе, с опережением сроком, поэтому вынужденный двухнедельный простой не скажется на сроках ввода.
- В 2020 году ожидается ввод трех детских садов и трех школ на территории Тюмени и Тюменского района, - сообщил губернатор.
Один из главных вопросов – полное снятие режима ограничений в регионе. Как отметил глава региона, многое зависит от нас самих.
- Нам нужно беречься, минимизировать контакты, заботиться о себе и своих близких. Руководителям предприятий нужно соблюдать все профилактические меры, чтобы не допускать возникновения очагов и снижать риски заболеваемости», - отметил Александр Моор.
Кроме вопросов о коронавирусе, в прямом эфире затронули вопросы благоустройства и развития города, работы поликлиник и системы здравоохранения, выделения земель многодетным семьям и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU