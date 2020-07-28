2020-07-28T17:59:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Моор: возвращение к отменённым ограничениям и ужесточение режима из-за коронавирусу не планируются

Глава Тюменской области ответил на вопросы журналистов в прямом эфире
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: возвращение к отменённым ограничениям и ужесточение режима из-за коронавирусу не планируютсяАлександр Моор: возвращение к отменённым ограничениям и ужесточение режима из-за коронавирусу не планируютсяФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 28 июля, ответил на вопросы тюменцев о социально-экономической ситуации в регионе, о работе детских садов, ТРЦ, ресторанов, театров и музеев. По словам главы региона, пока в регионе сохраняются высокие цифры заболевания коронавирусом, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению.

- Это позволяет надеяться на дальнейшее снятие ограничений, направленных на профилактику распространения инфекции, - подчеркнул губернатор.

Глава региона рассказал, что врачи и лечебные учреждения работают в плановом режиме. В Тюменской области создано 11 моногоспиталей, для приёма больных подготовлено почти 1,4 тысячи мест. Более половины койко-место свободны, лекарства, маски и перчатки для медперсонала регулярно пополняются.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, вопрос о возврате к отменённым ограничениям и ужесточении режима не рассматриваются. Однако решение о переходе на третий этап снятия ограничений примут вместе с Роспотребнадзором, федеральным оперативным штабом по коронавирусу и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Александр Моор подчеркнул, что об открытии кинотеатров и музеев говорить пока рано. Главное – минимизировать экономические риски и дать возможность предприятиям полноценно функционировать.

- Для того, чтобы работающие граждане могли трудиться, в детсадах открыто более 2 100 дежурных групп, их посещает более 23 тысяч детей. С детсадами будем смотреть по ситуации. Когда мы откроем сады в обычном формате, пока неясно. Скорее всего, мы это сделаем в последнюю очередь. Сейчас все потребности закрываем, и резерв для создания таких групп еще есть, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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