2020-07-28T16:21:57+03:00
Общество

В Ишиме мародер осквернил семь могил

Мужчина разозлился, что на кладбище посетители не оставили ему сигарет
Есен Абилькенов
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Мужчина разозлился, что на кладбище посетители не оставили ему сигаретМужчина разозлился, что на кладбище посетители не оставили ему сигарет
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Сообщение о том, что ночью на территории городского кладбища в Ишиме неизвестный осквернил семь могил, поступило в дежурную часть местного отдела МВД России. На место выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили подозреваемого, которым оказался ранее судимый молодой человек 1997 года рождения. Он признался, что неоднократно ходил на кладбище, чтобы разжиться сигаретами, которые иногда оставляют на могилах родственники усопших.

Не найдя желаемого в один из своих визитов, мужчина разозлился и начал пинать памятники и ломать надгробные кресты. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Виновному может грозить наказание в виде штрафа, исправительных работ либо ареста на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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