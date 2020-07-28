Под Тюменью незаконно вырубили 50 деревьев
Информация о незаконной вырубке в лесном массиве, расположенном на территории поселков Тюнево и Андреевский, поступила в органы полиции областного центра. Наряд ГИБДД совместно с сотрудниками уголовного розыска остановили грузовик, перевозивший древесину.
Водитель не смог предоставить разрешение на перевозку березы. Оперативники задержали черного лесоруба с поличным и доставили его в отдел полиции. В ходе расследования полиция выяснила, что ранее судимый 40-летний местный житель с апреля по июль незаконно вырубил 50 деревьев.
Был проведен обыск в присутствии понятых на земельном участке подозреваемого в незаконных действиях. В результате следователи обнаружили вырубленные деревья, которые злоумышленник собирался продать.
Также полицейские установили причастность подозреваемого к еще четырем подобным эпизодам. Он признался в преступлении. Сумма ущерба лесному хозяйству составила порядка 190 тысяч рублей. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU