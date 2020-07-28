2020-07-28T16:09:54+03:00
Общество

Спасатели проводят онлайн-уроки по безопасному поведению на воде

Эти мероприятия особенно актуальны в летний период, когда на водоемах происходят несчастные случаи
Есен Абилькенов
Поделиться:
Фото с сайта ГУ МЧС по Тюменской областиФото с сайта ГУ МЧС по Тюменской области
Изменить размер текста:

Онлайн-уроки по правилам безопасности на водных объектах проводят ведомства инспекторов Центра Государственной инспекции по маломерным судам и спасателей Тюменской областной службы экстренного реагирования. Это стало важной традиционной частью профилактической и информационной работы спасателей.

Такие мероприятия сотрудники проводят весь летний период, как на личных, так и на корпоративных аккаунтах в социальных сетях. Сегодня, когда тысячи жителей регулярно проводят досуг возле открытых водоемов, это особенно актуально. В перерывах между рейдами и патрулированием на реках и озерах такие онлайн-занятия оказались востребованы.

– Мы рассказываем об основных правилах безопасного поведения на водных объектах, подручных средствах спасения, демонстрируем способы самоспасения и спасения тонущего, – отметил начальник Центра ГИМС Сергей Каплин.

Специалисты спасательных служб призывают жителей региона быть ответственными в вопросах личной безопасности, когда речь идет об отдыхе на водоемах. Также следует проводить беседы с детьми о том, что без сопровождения взрослых находиться у воды недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ишиме мародер осквернил семь могил
В одном из подразделений УМВД Тюмени прошла учебная эвакуация
Под Тюменью незаконно вырубили 50 деревьев
Спасатели проводят онлайн-уроки по безопасному поведению на воде
В Тюмени племянник без спроса взял у тети ключи от машины
Тюменский десант поисковиков отправится в Карелию
Когда в Тюмени откроются рестораны?
В Тюменской области мужчина обвиняется в покушении на убийство подростка
В тюменском ОНФ остались недовольны благоустройством территории в Тюмени
Спортивные тоболяки могут выиграть воркаут-площадку
В Тюменской области поймали подозреваемых в краже ливневых решеток
В Тюмени патрулируют городские леса
Приставы заставили известную тюменскую фабрику выплатить зарплату рабочим
В Тюмени зафиксирован рост цен на продукты
Мошенники продолжают выпытывать у тюменцев данные банковских карт
Фестиваль «Сибирь мастеровая» в Тюмени продлится до ноября
В Тюмени оштрафовали участницу постановочного видео с оружием