Спасатели проводят онлайн-уроки по безопасному поведению на воде

28 Июль 2020 2020-07-28T16:09:54+03:00

Эти мероприятия особенно актуальны в летний период, когда на водоемах происходят несчастные случаи

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Онлайн-уроки по правилам безопасности на водных объектах проводят ведомства инспекторов Центра Государственной инспекции по маломерным судам и спасателей Тюменской областной службы экстренного реагирования. Это стало важной традиционной частью профилактической и информационной работы спасателей.

Такие мероприятия сотрудники проводят весь летний период, как на личных, так и на корпоративных аккаунтах в социальных сетях. Сегодня, когда тысячи жителей регулярно проводят досуг возле открытых водоемов, это особенно актуально. В перерывах между рейдами и патрулированием на реках и озерах такие онлайн-занятия оказались востребованы.

– Мы рассказываем об основных правилах безопасного поведения на водных объектах, подручных средствах спасения, демонстрируем способы самоспасения и спасения тонущего, – отметил начальник Центра ГИМС Сергей Каплин.

Специалисты спасательных служб призывают жителей региона быть ответственными в вопросах личной безопасности, когда речь идет об отдыхе на водоемах. Также следует проводить беседы с детьми о том, что без сопровождения взрослых находиться у воды недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU