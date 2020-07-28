2020-07-28T16:12:04+03:00
Общество

В Тюмени племянник без спроса взял у тети ключи от машины

Теперь 18-летнему парню грозит уголовная ответственность
Есен Абилькенов
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Племянник решил покататься на машине тети без ее ведомаПлемянник решил покататься на машине тети без ее ведомаФото: pixabay.com
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Подозрительную иномарку заметили сотрудники ГИБДД во время патрулирования улиц областного центра. Молодой человек, находившийся в салоне машины, игнорировал требования инспекторов остановиться для проверки документов.

Водитель попытался скрыться от преследования экипажа дорожно-патрульной службы, однако вскоре сотрудникам полиции удалось заблокировать ему проезд. В результате они задержали 18-летнего молодого человека. Проверка показала, что у юноши нет документов на машину.

Хозяйкой автомобиля оказалась женщина. Когда ей сообщили о том, что на ее машине передвигается неизвестный, она заверила, что никому не передавала право управления. В итоге выяснилось, что покататься по городу в ночное время решил ее племянник. Ключи от транспортного средства он взял без разрешения.

Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автотранспортом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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