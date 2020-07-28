2020-07-28T16:13:56+03:00
Общество

Тюменский десант поисковиков отправится в Карелию

Поисковый студенческий отряд примет участие в полевых работах
Есен Абилькенов
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Фото со страницы ТРОО "ОБластной поисковый центр" в ВКФото со страницы ТРОО "ОБластной поисковый центр" в ВК
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Сводный поисковый региональный студенческий отряд «Тюменский десант» в августе примет участие в полевых поисковых работах на местах боев Великой Отечественной войны в Карелии. В состав экспедиции войдут 20 представителей как средних специальных, так и высших учебных заведений.

Студенты проходили специальную подготовку для участия в полевой экспедиции в течение последнего года. Поисковики изучали теорию по дисциплинам «Школы поисковика»: истории Великой Отечественной войны, Тюменского края в годы войны, истории поискового движения, туристской подготовке, первой помощи и поисковым работам. 20 лучших по результатам итогового тестирования вошли в состав поискового отряда.

В Карелии отряд в течение двух недель будет вести работы по поиску погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной армии. Им предстоят разведочные и полевые эксгумационные работы. Экспедиция является частью проекта «Тюменский десант», который при поддержке Фонда президентских грантов реализует областной поисковый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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