Спортивные тоболяки могут выиграть воркаут-площадку

Победителям установят турниковый комплекс прямо во дворе. Фото: сайт департамента физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Тобольска

Жители Тобольска могут принять участие в проекте, по результатам которого победители получат возможность бесплатно установить в своем дворе воркаут-площадку. В городе проходят первые в его истории открытые соревнования по street workout «Битва дворов» на кубок главы Тобольска.

Для участия необходимо собрать команду из трех человек с подходящей спортивной подготовкой. В микрорайоне Менделеево 8 августа в 12 часов состоится состязание, в ходе которого команды выполнят по три обязательных упражнения. Среди заданий: подтягивание на турнике, отжимание на брусьях, отжимание от пола за минуту.

По итогам каждого из упражнений организаторы по количеству баллов определят абсолютного чемпиона. Команда-победитель получит переходящий кубок главы Тобольска. Но главным призом станет сертификат на строительство спортивной площадки для воркаута во дворе команды-победителя. Работы будут произведены в 2021 году.

Награды получат и призеры, а зрителей ждут приятные сюрпризы за участие в конкурсах. Познакомиться с положением и подать заявку на участие можно на сайте. Также можно уточнить подробности по телефонам: 8-922-078-33-68 и 8-982-942-80-29, сообщили в администрации Тобольска.