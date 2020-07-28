В Тюменской области поймали подозреваемых в краже ливневых решеток

28 Июль 2020 2020-07-28T12:10:38+03:00

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Сообщение о краже ливневых решеток водостока с одной из улиц исторического центра Тобольска поступило в дежурную часть тобольского отдела полиции. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила около 50 тысяч рублей.

После осмотра места происшествия сотрудники уголовного розыска сумели оперативно задержать двоих подозреваемых. Это были местные жители, 1998 и 1997 годов рождения, причем старший из них уже был ранее судим за кражу.

Как выяснили следователи, мужчины ночью сняли 26 чугунных решеток водостока, после чего сдали их в пункт приема металлолома. Доход от преступной деятельности составил всего 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком на пять лет. С подозреваемых взяли подписку о невыезде, сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU