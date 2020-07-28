2020-07-28T10:22:38+03:00
Общество

В Тюмени патрулируют городские леса

Специалисты следят за соблюдением особого противопожарного режима
Есен Абилькенов
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Специалисты следят за соблюдением особого противопожарного режимаСпециалисты следят за соблюдением особого противопожарного режимаФото: pixabay.com
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Органы администрации города Тюмени и МКУ «ЛесПаркХоз» организовали ежедневное патрулирование территорий для своевременного обнаружения возгораний в городских лесах и садоводческих товариществах. Также на территории ведется видеонаблюдение.

В городской администрации напоминают, что постановлением правительства Тюменской области на территории Тюмени установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, готовить пищу на открытом огне, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях, за исключением специально отведенных зон.

Отдыхать в лесах можно только в специально отведенных местах, обозначенных знаками. На территории городских лесов создано 14 зон, их перечень можно найти портале администрации Тюмени. Также специалисты противопожарных служб обращаются к родителям с настоятельной просьбой не оставлять детей одних без присмотра, а также объяснять им правила противопожарного режима.

Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен штрафа от двух до четырех тысяч рублей. А для должностных лиц он составит от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — уже 200-400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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