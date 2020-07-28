Приставы заставили известную тюменскую фабрику выплатить зарплату рабочим

28 Июль 2020 2020-07-28T10:11:13+03:00

Сотрудники обратились в суд после того, как не получили причитавшиеся им деньги

Изменить размер текста: A A

Долг по заработной плате вернула своим сотрудникам известная тюменская фабрика по изготовлению мебели после обращения судебных приставов. Предприятие два месяца не платило зарплату 13 работникам. Сумма задолженности достигла почти 240 тысяч рублей.

Устав ждать, когда им отдадут деньги, граждане обратились в суд, который обязал руководство предприятия погасить долг. Судебные приставы получили исполнительный лист и связались с руководителем предприятия. Также они выставили постановление о взыскании денежных средств, находящихся на расчетных счетах компании.

При дальнейшем игнорировании исполнения решения суда руководство предприятия ждали серьезные последствия. Это побудило должника полностью погасить всю сумму долга перед работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU