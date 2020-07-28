Мошенники продолжают выпытывать у тюменцев данные банковских карт

28 Июль 2020 2020-07-28T09:14:58+03:00

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Мужчина 1988 года рождения обратился в полицию Тюменского района. Житель Перевалово рассказал, что хотел приобрести блок-фару для своей иномарки. Для этого он обратился на один из популярных сайтов объявлений.

Он связался с автором одного из объявлений, чтобы уточнить детали. В процессе переписки мошенник убедил собеседника передать ему реквизиты банковской карты. В результате потерпевший лишился более восьми тысяч рублей. После этого фальшивый продавец перестал выходить на связь.

В полиции возбуждено уголовное дело. Мошеннику может грозить лишение свободы на срок до 6 лет. Полиция устанавливает причастных к совершению преступления, а также призывает граждан к бдительности. Размещение поддельных объявлений в интернете является одним из распространенных способов обмана. Ни при каких условиях не следует сообщать данные своих банковских карт посторонним лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU