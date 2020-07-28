Фестиваль «Сибирь мастеровая» в Тюмени продлится до ноября

28 Июль 2020 2020-07-28T09:44:40+03:00

Прием заявок будет проходить до 10 августа. Фото со страницы фестиваля в ВК

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области с 14 июля по 4 ноября будет проходит первый региональный фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел «Сибирь мастеровая». Участие в нем могут принять все желающие, кто занимается различными видами творчества. Прием заявок продлится до 10 августа.

Как отмечают организаторы, Сибирь всегда славилась своими мастерами. Ткачи, косторезы, кузнецы, сапожники, столяры, бондари, мыловары, кружевницы, золотошвеи и многие другие мастера-ремесленники с давних времен создавали здесь удивительные вещи, вкладывая в свои творения любовь и сибирскую щедрость. Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Организатором выступает автономная некоммерческая организация «Дом народных художественных промыслов и ремёсел». Таким образом в регионе намерены поддержать творческие инициативы, самовыражение и самореализацию мастеров народных художественных промыслов и ремесел. Также цель проекта заключается в сохранении ремесленных традиций и передаче знаний новому поколению. Кроме того, по замыслу организаторов, проект поможет поднять туристический потенциал и привлекательность региона благодаря развитию индустрии сувенирной продукции.

В рамках фестиваля на открытых площадках в режиме онлайн проходит детский конкурс работ «Ремесло в моей семье», конкурс работ мастеров-ремесленников «Из Сибири с любовью», мастер-классы по традиционным народным художественным промыслам и местным ремеслам, выставка-продажа изделий мастеров. Также состоится круглый стол «Пути развития традиционных народных художественных промыслов и ремёсел Тюменской области в современных условиях». Заявки принимаются на сайте фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU