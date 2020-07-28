В Тюмени оштрафовали участницу постановочного видео с оружием

28 Июль 2020 2020-07-28T09:42:30+03:00

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К административной ответственности привлечены участники видеоролика, который обнаружили сотрудники полиции в Сети во время мониторинга. На видео неизвестные лица, предположительно, стреляли из оружия.

В ходе проверки полицейские установили место, где снимали видео, и его участников. Выяснилось, что ночью 26 июля у развлекательного заведения на улице Сперанского женщина 1988 года рождения совершила из пистолета пять холостых выстрелов в сторону своего знакомого. Тот изобразил ранение и упал на землю. Участники объяснили, что это была постановка для видеоролика.

Однако у полиции нашлись основания, чтобы привлечь 32-летнюю женщину к административной ответственности по статье «Стрельба из оружия в населённых пунктах». Санкция за такие действия предусматривает административный штраф в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU