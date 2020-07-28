Семь тысяч фото участников Великой Отечественной войны разместили на Стене Памяти

28 Июль 2020 2020-07-28T09:47:27+03:00

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В Тюмени на региональном портале «Стена Памяти». продолжается сбор фотографий и биографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. На данный момент тюменские поисковики разместили на сайте более 7000 историй.

Каждый день поступают десятки заявок от жителей региона. Они присылают истории о судьбах солдат и ветеранов трудового фронта. Анкету можно заполнить на сайте http://poisk-tyumen.ru/. Поисковики обрабатывают данные, ищут информацию через электронные базы данных «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», чтобы дополнить историю, редактируют архивные фото и размещают на портале «Стена Памяти». Проект реализует Тюменский областной поисковый центр. Первые фото были загружены на ресурс еще в 2013 году.

Добавим, что также в рамках проекта «Нам доверена Память», который победил в конкурсе муниципальных грантов администрации Тюмени в 2020 году, сайт будет обновлен к осени этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU