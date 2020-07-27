2020-07-27T23:50:25+03:00
Общество

На центральных улицах Тюмени убирают колеи

На некоторых участках работы идут с опережением графика
Есен Абилькенов
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Фото со страницы "Тюмень - наш дом" в сети ВКонтактеФото со страницы "Тюмень - наш дом" в сети ВКонтакте
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В Тюмени ведется строительство и реконструкция более 80 километров дорог. Работы ведутся сразу на нескольких объектах, сообщили в администрации города.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из запланированных 26 ремонт завершен уже на 11 улицах. Сейчас техника работает на 12 объектах, на оставшихся ремонт будет производиться уже в сентябре.

Строительство двух новых дорог проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в жилом районе Ново-Патрушево. Работы идут по улицам Павла Шарова, где будет построено 1,9 км дороги, и Александра Митинского протяженностью 680 метров.

Как рассказал председатель комитета строительства и ремонта дорожной инфраструктуры городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Захаров, до конца сезона подрядчики завершат строительные работы на этих участках данных дорог. Затем в планах пробивка улицы Монтажников от Павла Шарова до объездной дороги. В результате транспортное сообщение в этом районе станет намного удобнее.

Кроме того, в рамках муниципальной программы по реконструкции дорог дорожники устраняют колейность. Уже идет ремонту улиц Первомайской и Советской. А вскоре техника переберется на улицы Герцена, Мориса Тореза, Малыгина, Республики, Ленина, 50 лет Октября, Урицкого и Челюскинцев. Чтобы не создавать неудобства автомобилистам ремонтные работы на центральных улицах ведутся главным образом в ночное время.

Как заверил Евгений Захаров, все работы идут по графику, а где-то и с опережением. При подходящей погоде темпы ремонта на центральных улицах будут ускорены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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