2020-07-28T06:37:26+03:00
Общество

Погода на 28 июля в Тюмени: солнца будет не хватать

Днем температура прогреется до 22 градусов
Есен Абилькенов
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Во вторник синоптики обещают преимущественно пасмурную погодуВо вторник синоптики обещают преимущественно пасмурную погодуФото: pixabay.com
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Сегодня, 28 июля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду без прояснений. Днем возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 – 14 градусов, днем – плюс 21 – 22. Вечером столбики термометров покажут 15 – 21 градус выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

По календарю 28 июля в нашей стране отмечается День крещения Руси. В этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, которого также именуют Владимир Красное Солнышко. Он был внуком княгини Ольги, принявшей крещение в Константинополе. С нее началось благостное отношение к христианской вере.

А по народному календарю в этот день отмечается память раннехристианских святых Кирика и Улиты. Они пострадали за веру во времена императора Диоклетиана около 3 – 4 века нашей эры. В русской народной традиции день Кирика и Улиты считался серединой лета. Женщины праздновали день «Матушки Улиты», называли ее своей заступницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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