2020-07-27T20:55:12+03:00
Звезды

Тюменские исполнители стали лауреатами Грушинского фестиваля

Он прошёл в рамках нацпроекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские исполнители стали лауреатами «Грушинского фестиваля»Тюменские исполнители стали лауреатами «Грушинского фестиваля»
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Тюменские исполнители стали лауреатами и дипломантами 47-го Международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина (Грушинского фестиваля), который прошёл в рамках нацпроекта «Культура». Несмотря на то что он проводился в онлайн-формате, фестивалю удалось собрать самых известных исполнителей авторской песни из России, США, Канады и Израиля.

За исполнение песни «Зелёная карета» в детском конкурсе диплом вручили тюменскому трио «ДаМы» (студия «Интервал» под руководством Александра и Натальи Курпатовой). За песню «Вратарь» звание лауреата получил тюменский вокально-инструментальный ансамбль «Мегадетство» (студия «Интервал»). Среди взрослых исполнителей и авторов дипломантом стал тюменец Александр Соловьёв, спевший песню «Чёрное и белое».

По словам участника тюменской делегации поэта-песенника Сергея Ломакина, в этом году в фестивале приняло участие большое количество исполнителей. Если раньше певцам приходилось добираться до Мастрюковских озёр, то теперь нужно было лишь кликнуть мышкой и отправить своё выступление.

– От Тюмени было отправлено порядка 10 заявок, также были представители Заводоуковска, Тобольска, Ишима. Фестиваль проходил в три тура, в каждом было свое жюри. Мы очень рады, что вновь оказались в числе сильнейших. Вот уже на протяжении 10 лет мы не возвращаемся без наград! – отметил Сергей Ломакин.

Кроме того, тюменцы записали часовую региональную программу, которая транслировалась в период проведения фестиваля на официальном сайте. Концерты, мастер-классы и творческие встречи фестиваля посмотрели более 500 тысяч зрителей, сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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