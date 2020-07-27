2020-07-27T20:13:41+03:00
Экономика

Молодой предприниматель из Упорово создаст 8 рабочих мест благодаря собственному бизнесу

В этом ему поможет Центр поддержки предпринимательства Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Молодой предприниматель из Упорово создаст 8 рабочих мест, благодаря собственному бизнесуМолодой предприниматель из Упорово создаст 8 рабочих мест, благодаря собственному бизнесуФото: pixabay.com
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Сто кейсов – инвестиционных идей для развития бизнеса – разработано для старта бизнеса в районах Тюменской области в рамках Года сельского предпринимательства. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, ознакомиться с ними можно на сайте фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

К примеру, в феврале 2020 года в Центр поддержки предпринимательства обратился молодой житель Упоровского района Андрей Рева. Долгое время парень устанавливал трубы и занимался сантехническими работами, работал слесарем-сантехником, а затем решил стать предпринимателем и заняться производством пластиковых ёмкостей.

В Центре поддержки предпринимательства Андрей Рева получил консультацию о возможной поддержке со стороны государства. После этого он подал заявление в Центр занятости населения и получил 192 тысячи рублей по программе самозанятости. Сумма стала стартовым капиталом для строительства собственного бизнеса.

В марте Андрей оформил статус индивидуального предпринимателя. С весны он изготавливает пластиковые ёмкости, которые предназначены для решения различных задач: септики, резервуары для хранения воды, в том числе питьевой.

– Производство организовано методом футеровки – обтягивания пластиком изнутри уже имеющихся сооружений и ёмкостей. В перспективе предприниматель планирует создать 4 – 8 новых рабочих мест и заняться переработкой пластикового мусора – изготовлением гранул. Это откроет перспективу изготовления полимерно-песчаных изделий, таких как пластиковые люки для колодцев, тротуарная плитка и черепица, – сообщили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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