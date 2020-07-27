2020-07-27T20:16:23+03:00
Экономика

В Тюменской области бизнесменам помогают создавать новые проекты

В регионе действует инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области бизнесменам помогают создавать новые проектыВ Тюменской области бизнесменам помогают создавать новые проектыФото: Татьяна Коркина
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У жителей Тюменской области большой популярностью пользуется развитая инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в центре «Мой бизнес» оказывают финансовую помощь, обучение, сопровождение проектов и консультирование в формате «одного окна».

В прошлом году в состав центра «Мой бизнес» вошёл ключевой организатор деловых событий региона – Центр поддержки предпринимательства фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Одно из важных направлений деятельности – оказание консультаций для действующих предпринимателей и потенциальных бизнесменов. Их тематика различна: от выбора режима налогообложения до особенностей финансового планирования. Например, в 2019 год центр оказал более 6 тысяч консультаций, в этом – уже более 4,5 тысячи.

В Тюменской области действует развитая инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, пользующаяся большим спросом у населения. Финансовая помощь, сопровождение проектов, обучение, консультирование и многое другое в формате «одного окна» – в центре «Мой бизнес».

Консультации оказываются в рамках деятельности центра «Мой бизнес» и реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как отметил руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев, часто консультация становится отправной точкой получения недостающей информации и способствует началу собственного дела.

– Человек вынашивает идею, но не знает, с чего начать, приходит к нам и узнает, какие возможности сегодня ему предоставляет государство. А дальше начинает действовать, – отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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