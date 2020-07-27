Тюменская область и Казахстан обсудили совместные туристические проекты

27 Июль 2020 2020-07-27T20:19:02+03:00

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Рабочее совещание по вопросам развития туристской отрасли Тюменской и Северо-Казахстанской областей обсудили на прошлой неделе в формате видео-конференц-связи. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, туристический потенциал нашего региона презентовала руководитель Агентства по туризму и продвижению Мария Трофимова.

По её словам, Северо-Казахстанская область (да и Казахстан в целом) притягивает туристов не только из Тюменской области и России, но и из стран СНГ. Сейчас тюменские туроператоры работают над организацией автобусных туров в регионы Казахстана, а соседи с удовольствием приезжают в санаторно-курортные комплексы Тюменской области, чтобы поплескаться в минеральной водичке или лечебных грязях.

Тюменские туроператоры презентовали термальные курорты и основные туристические маршруты. В пакетных турах «В Сибирь по своей воле» и «Чёрное золото Сибири» гостям готовы показать Тюмень и Тобольск. Первый – один из самых комфортных городов России, а Тобольск – исторический центр управления Сибирью.

Руководитель отдела развития туризма и лицензирования КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области» Канат Шамсутдинов представил туристский потенциал Имантауско-Шалкарской курортной зоны. В свою очередь председатель туристской ассоциации по Северо-Казахстанской области Владимир Витченко предложил проект по реализации трансграничного маршрута по Северо-Казахстанской и Тюменской областям. Программа проекта включает посещение Петропавловска и Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU