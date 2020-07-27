В Тюменской области открылась «Школа экспорта – 2020»

27 Июль 2020 2020-07-27T18:48:58+03:00

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Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и Торгово-промышленная палата региона провели семинар «Основной экспортной деятельности», который прошёл с 21 по 22 июля в Тюменском технопарке. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, он прошёл в рамках курса «Школа экспорта АО «Российский Экспортный Центр» «Жизненный цикл экспортного проекта».

Во время семинара официально открылась «Школа экспорта» в Тюменской области. Как отметил выпускник прошлогодней «школы», коммерческий директор компании «Тюменские аэрозоли» Андрей Рычков, обучение для потенциальных экспортеров и актуальность экспортного направления в условиях пандемии сегодня очень важно.

- Если раньше многие рабочие процессы отнимали у меня по нескольку часов, то после обучения в «Школе экспорта-2019» я знаю, как за 5 минут оформить инвойс, и у меня появилось много дополнительного времени, как у коммерческого директора, чтобы заниматься расширением рынка сбыта нашей продукции, - подчеркнул Андрей Рычков.

«Основы экспортной деятельности» - это первый из одиннадцати семинаров, которые проведут в 2020 году с июля по ноябрь. Обучение для субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области проходит на безвозмездной основе. По окончании семинара компании получают сертификат от «Школы экспорта АО «Российский Экспортный Центр».

Следующий семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» состоится уже 19 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU