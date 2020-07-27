В Тюменской области стартовал фестиваль «Сибирь мастеровая»

27 Июль 2020 2020-07-27T18:36:44+03:00

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Первый региональный фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел «Сибирь мастеровая» проходит в Тюменской области с 14 июля по 4 ноября в рамках национального проекта «Культура». По информации регионального департамента культуры, принять участие в фестивале могут все желающие. Заявки принимаются до 1 августа 2020.

Организаторы отмечают, что Сибирь всегда славилась своими мастерами: ткачами, кузнецами, сапожниками, столярами, косторезами и др. Многие ремесленники издавна создавали в регионе удивительные вещи и вкладывали в свои творения любовь и сибирскую щедрость.

Организатором фестиваля выступает АНО Тюменской области «Дом народных художественных промыслов и ремёсел». Фестиваль призван поддержать творческие инициативы, которые способствуют самовыражению и самореализации мастеров народных художественных промыслов и ремёсел, сохранить ремесленные традиции и передать знания подрастающему поколению. Другая задача – расширить возможности туристического потенциала и привлекательности региона через создание «сувенирки».

К слову, в онлайн-формате на открытых площадках пройдёт детский конкурс работ «Ремесло в моей семье», конкурс работ «Из Сибири с любовью», в котором примут мастера-ремесленники, мастер-классы по традиционным народным художественным промыслам региона, выставка-продажа изделий мастеров и круглый стол о путях развития народных промыслов.

Заявки на участие можно на сайте фестиваля. Там же опубликовано положение и программа фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU