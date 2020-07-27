Тоболяки смогут быстро построить маршрут с помощью приложения

27 Июль 2020 2020-07-27T17:13:05+03:00

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Для жителей Тобольска в полном объеме стало доступным бесплатное мобильное приложение «Транспорт 72». Им уже не первый год активно пользуются жители Тюменской области. Удобство и простоту его применения оценили те, кто часто ездит на общественном транспорте.

Приложение доступно для скачивания и установки в Google Play (для Android) и в App Store (для iPhone). На экране отражается масштабируемая карта города. Приложение автоматически определяет местоположение пользователя, увеличивает масштаб карты и отображает ближайшие остановочные пункты.

Когда пользователь выбирает один из них, отображаются список и схемы всех маршрутов. Также можно изучить расписание движения автобусов и время, когда они прибудут к конкретной остановке.

Также можно указать на карте пункт назначения, после чего на карте отразится маршрут движения. Еще пользователи могут получить подробную информацию о каждом автобусе, который в данный момент работает на линии. Пассажиры с помощью приложения могут передать информацию об ошибках в расписании или маршруте. Этот функционал также доступен на сайте «Общественный транспорт Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU