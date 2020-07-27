В Тюмени среди школьников разыграют путевку в загородный центр

27 Июль 2020 2020-07-27T17:15:46+03:00

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В Тюмени реализуется межведомственный проект #Тюменскоелето. Ребят, желающих разнообразить свой досуг, ждут на различных тематических площадках.

Так, сегодня на спортивной площадке на Щербакова, 112 состоялись спортивные эстафеты по нормативам ГТО. А завтра, 28 июля, на футбольном поле, которое находится во дворе дома на ул. Широтной, 154, с 18 до 20 часов пройдет подвижная игра «Самолеты». В среду, 29 июля, на уличных площадках по двум адресам: Солнечный проезд, 14 и проезд Заречный, 2 с 15 до 17 часов всех желающих ждет праздничная спортивно-развлекательная программа SUMMER open air и многое другое.

На досуговых площадках участникам будут выдаваться жетоны – «мили». Каждый день недели имеет свой цвет. Накопленные «мили» можно обменивать на подарки от партнеров проекта на крупных городских мероприятиях. Ближайшее такое мероприятие планируется организовать на День физкультурника, если не помешает режим повышенной готовности.

Те, у кого будет больше всего жетонов, смогут принять участие в розыгрыше путевки в один из загородных центров на осенние каникулы. График работы площадок можно найти на сайтах образовательных учреждений, на портале «Тюмень – наш дом», а также в группе в соцсети «ВКонтакте» департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU