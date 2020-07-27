В Тюменской области сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля

27 Июль 2020 2020-07-27T17:21:40+03:00

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В дежурную часть полиции Нижней Тавды обратились очевидцы, которые сообщили, что по поселку на автомобиле ездит нетрезвый водитель. Инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2107, которым управлял 22-летний молодой человек. Его задержали.

Результаты освидетельствования подтвердили, что молодой человек находится в нетрезвом состоянии. Кроме того, у него не было ни документов на автомобиль, ни водительского удостоверения, которого и вовсе он никогда не получал. Гражданин попытался заверить сотрудников ГИБДД, что взял автомобиль у знакомого. Полицейские нашли владельца машины, который сообщил, что в данный момент пребывает в другом регионе и свое имущество он никому не передавал.

Тогда нетрезвый водитель признался, что просто увидел автомобиль, припаркованный у соседского дома, двери машины оказались не заперты, а ключи были в замке зажигания. Тогда он решил сесть за руль и поехать по своим делам.

В полиции также сообщают, что молодой человек уже привлекался к ответственности и судим за угрозу убийством, нанесение побоев и неправомерное завладение автомобилем. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого в полиции взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU