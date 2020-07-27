В Тюменской области помогут малоимущим семьям с детьми

27 Июль 2020 2020-07-27T15:41:51+03:00

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Тюменская область – в числе победителей конкурсного отбора комплексов мер субъектов РФ, которые направлены на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, регион участвует в программе «Моя семья» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На реализацию социальных практик, которые будут реализованы в 2020-2021 годах, пойдёт грантовая поддержка фонда в размере 12 млн рублей.

Комплекс мер Тюменской области предусматривает:

- создание единой системы информирования целевых групп о возможности получения государственной социальной помощи;

- организацию социального сопровождения малоимущих семей с детьми, чтобы они достигли уровня самообеспечения;

- внедрение технологии наставничества по отношению к семьям, которые заключили социальный контракт на развитие собственного бизнеса. Привлекать к этому будут добровольцев из числа успешных предпринимателей;

- помощь родителям в поиске работы с последующим трудоустройством, прохождение обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда профессиям, прохождение стажировки на предприятии или в организации.

После того, как программа будет реализована, уровень бедности снизится более чем в 2,1 тысяче семей. Более 30 руководителей и специалистов организаций, которые предоставляют меры социальной поддержки целевым группам, обучат тренеры. Все они пройдут подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU