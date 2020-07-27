2020-07-27T15:41:51+03:00
Общество

В Тюменской области помогут малоимущим семьям с детьми

Регион в 2020-2021 годах реализует несколько социальных практик
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области помогут малоимущим семьям с детьмиВ Тюменской области помогут малоимущим семьям с детьми
Изменить размер текста:

Тюменская область – в числе победителей конкурсного отбора комплексов мер субъектов РФ, которые направлены на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, регион участвует в программе «Моя семья» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На реализацию социальных практик, которые будут реализованы в 2020-2021 годах, пойдёт грантовая поддержка фонда в размере 12 млн рублей.

Комплекс мер Тюменской области предусматривает:

- создание единой системы информирования целевых групп о возможности получения государственной социальной помощи;

- организацию социального сопровождения малоимущих семей с детьми, чтобы они достигли уровня самообеспечения;

- внедрение технологии наставничества по отношению к семьям, которые заключили социальный контракт на развитие собственного бизнеса. Привлекать к этому будут добровольцев из числа успешных предпринимателей;

- помощь родителям в поиске работы с последующим трудоустройством, прохождение обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда профессиям, прохождение стажировки на предприятии или в организации.

После того, как программа будет реализована, уровень бедности снизится более чем в 2,1 тысяче семей. Более 30 руководителей и специалистов организаций, которые предоставляют меры социальной поддержки целевым группам, обучат тренеры. Все они пройдут подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области помогут малоимущим семьям с детьми
Тюменка лишилась денег, отдав предоплату за часы
В ГИБДД предупреждают тюменцев о безопасности на дорогах в сезон отпусков
В Тюмени проводили оцепление аэропорта Рощино
В Тобольске пройдет финал фотоконкурса памяти Александра Ефремова
Полиция выясняет обстоятельства драки между двумя женщинами и молодой парой в Тюмени
В Ялуторовске задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты
В Тобольске в работе физкультурных зон участвуют подростки из «Отрядов мэра»
На водных объектах Тюмени работают патрули
В Тюменской области определят лучшие поисковые отряды
В Ишиме закрыли наркопритон
В Тюменской области за неделю произошло 54 пожара
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего в Тюменском районе
Мор рыбы в Тобольском районе могло вызвать цветение водорослей
В Тобольске задержана подозреваемая в ограблении пенсионерки
В Тюмени дезинфицировали аэропорт
Роспотребнадзор предупреждает об опасности кишечных инфекций в летний период
В Тюмени весь август будут проходить онлайн-семинары по бизнесу
Тюменка отдала мошеннику более 100 тысяч рублей
Погода на 27 июля в Тюмени: пасмурно и дождь
Тюменцы отмечают Год памяти и славы в онлайн-формате
Тюмень примет участие в конкурсе «Город России»
Спрос на дачи и земельные участки в Тюмени существенно вырос – в 2,5 раза
Жителям Татарстана покажут картины, написанные тюменской нефтью
В Уватском районе займутся развитием рыболовного туризма