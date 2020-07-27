Тюменка лишилась денег, отдав предоплату за часы

27 Июль 2020 2020-07-27T14:57:30+03:00

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Заявление о мошенничестве в полицию написала жительница Тюмени 1995 года рождения. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что нашла информацию о продаже наручных часов на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Автор объявления сообщил ей, что уже имеет дело с несколькими претендентами на эти часы, поэтому отдаст предпочтение тому, кто внесет предоплату. Женщина не хотела упускать, как ей казалось, выгодное предложение. Поэтому перевела на указанный счет около 14 тысяч рублей.

Неизвестный сообщил, что оповестит о времени и месте встречи для передачи часов. Однако затем перестал выходить на связь. После нескольких недель ожидания у женщины не осталось сомнений, что она попалась на уловку мошенника.

На основании ее обращения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как предупреждают в органах полиции, при совершении покупок через интернет нужно сохранять бдительность. Доверие могут вызывать только надежные бренды интернет-магазинов. Также важно помнить, что положительные отзывы об успешной покупке в соцсетях легко подделать.

Особенно насторожиться нужно в случаях, когда требуется предоплата. В крайнем случае следует договориться о передаче денег при личной встрече либо об отправке товар наложенным платежом. И никому не сообщайте данные своих банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU