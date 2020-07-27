В Тюмени проводили оцепление аэропорта Рощино

27 Июль 2020 2020-07-27T14:50:49+03:00

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Тюменский аэропорт Рощино оцепили накануне сотрудники полиции и пожарные. Под особое внимание правоохранителей попал рейс из Сочи. Очевидцы поделились об этом в соцсетях. Они сообщили, что на выходе увидели несколько машин пожарной службы и скорой помощи.

Специалисты тщательно проверили багаж пассажиров сочинского рейса, что вызвало недовольство путешественников, поскольку многие из них не понимали, что происходит. По сообщению пресс-службы международного аэропорта Рощино, на рейсе ЮТ 514 Сочи – Тюмень проводился встречный досмотр для выявления предметов и веществ, которые запрещены к перевозке на авиатранспорте. Аэропорт в данный момент работает в штатном режиме.

В различных источниках в качестве причины нештатной ситуации называлось сообщение о минировании. Однако эту информацию не подтвердили ни в правоохранительных органах, ни в администрации аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU