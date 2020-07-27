2020-07-27T14:49:04+03:00
Общество

В Тобольске пройдет финал фотоконкурса памяти Александра Ефремова

Мероприятия пройдут в усеченном формате
Есен Абилькенов
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Финал фотоконкурса памяти Александра Ефремова пройдет в ТобольскеФинал фотоконкурса памяти Александра Ефремова пройдет в ТобольскеФото: pixabay.com
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В день рождения фотокорреспондента Александра Ефремова в Тобольске ежегодно проходит финал конкурса репортажной фотографии «Сибирьфотофест-Тобол». В этом году в связи с продлением режима повышенной готовности мероприятия пройдут в усеченном формате.

Финал XIX межрегионального конкурса репортажной фотографии «Сибирьфотофест-Тобол» имени Александра Ефремова стартует 29 июля. В амфитеатре тобольского сквера «Сад Ермака» с 11 до 13 часов состоится творческая встреча с членом жюри конкурса стрит-фотографом Лесей Ким и фотохудожником Александром Романовым, который ранее уже побеждал в «Сибирьфотофест-Тобол».

Затем в музее «Дворец наместника» состоится открытие итоговой фотовыставки победителей и призеров конкурса «Репортаж». Посетить ее можно в онлайн-режиме на сайте aefremov.com, а также в группах конкурса в социальных сетях.

Час спустя в сквере газеты «Тобольская правда» учредители конкурса – первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, глава Тобольска Максим Афанасьев, представители генерального партнера проекта – компании ООО «СИБУР-Тобольск» – возложат цветы к памятнику «Жизнь за правду».

В завершение состоится награждение победителей и призеров фотоконкурса, а также выставка региональных номинаций конкурса, таких как «Человек труда» и «Творческие наследники Петра Павловича Ершова». Напомним, Александр Ефремов погиб в мае 2000 года в Чечне, находясь в служебной командировке в качестве журналиста и фотокорреспондента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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