2020-07-27T14:08:28+03:00
Общество

Полиция выясняет обстоятельства драки между двумя женщинами и молодой парой в Тюмени

По факту происшествия проводится проверка
Есен Абилькенов
Поделиться:
Фото со страницы сообщества ЧС ТюменьФото со страницы сообщества ЧС Тюмень
Изменить размер текста:

Накануне вечером возле дома № 83 на Харьковской в Тюмени произошла драка, которую на телефон засняли очевидцы. Судя по записи, конфликт произошел между двумя женщинами и молодой парой, которую уличили в неприемлемом поведении на детской площадке.

В ролике к драке, в ходе которой перевес был на стороне женщин, к ним присоединился мужчина. В результате проигравшие поспешили покинуть поле боя. Как описали свидетели инцидента этот ролик в социальных сетях, выходило так, что якобы молодая пара занялась крайне непотребными вещами непосредственно на детской площадке, что до глубины души возмутило местных жителей. Это и стало причиной конфликта, перешедшего в рукопашную, заверяют пользователи.

Как сообщили в пресс-службе городского управления УМВД Тюмени, по данному факту проводится проверка, сообщает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области помогут малоимущим семьям с детьми
Тюменка лишилась денег, отдав предоплату за часы
В ГИБДД предупреждают тюменцев о безопасности на дорогах в сезон отпусков
В Тюмени проводили оцепление аэропорта Рощино
В Тобольске пройдет финал фотоконкурса памяти Александра Ефремова
Полиция выясняет обстоятельства драки между двумя женщинами и молодой парой в Тюмени
В Ялуторовске задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты
В Тобольске в работе физкультурных зон участвуют подростки из «Отрядов мэра»
На водных объектах Тюмени работают патрули
В Тюменской области определят лучшие поисковые отряды
В Ишиме закрыли наркопритон
В Тюменской области за неделю произошло 54 пожара
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего в Тюменском районе
Мор рыбы в Тобольском районе могло вызвать цветение водорослей
В Тобольске задержана подозреваемая в ограблении пенсионерки
В Тюмени дезинфицировали аэропорт
Роспотребнадзор предупреждает об опасности кишечных инфекций в летний период
В Тюмени весь август будут проходить онлайн-семинары по бизнесу
Тюменка отдала мошеннику более 100 тысяч рублей
Погода на 27 июля в Тюмени: пасмурно и дождь
Тюменцы отмечают Год памяти и славы в онлайн-формате
Тюмень примет участие в конкурсе «Город России»
Спрос на дачи и земельные участки в Тюмени существенно вырос – в 2,5 раза
Жителям Татарстана покажут картины, написанные тюменской нефтью
В Уватском районе займутся развитием рыболовного туризма