Полиция выясняет обстоятельства драки между двумя женщинами и молодой парой в Тюмени

27 Июль 2020 2020-07-27T14:08:28+03:00

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Накануне вечером возле дома № 83 на Харьковской в Тюмени произошла драка, которую на телефон засняли очевидцы. Судя по записи, конфликт произошел между двумя женщинами и молодой парой, которую уличили в неприемлемом поведении на детской площадке.

В ролике к драке, в ходе которой перевес был на стороне женщин, к ним присоединился мужчина. В результате проигравшие поспешили покинуть поле боя. Как описали свидетели инцидента этот ролик в социальных сетях, выходило так, что якобы молодая пара занялась крайне непотребными вещами непосредственно на детской площадке, что до глубины души возмутило местных жителей. Это и стало причиной конфликта, перешедшего в рукопашную, заверяют пользователи.

Как сообщили в пресс-службе городского управления УМВД Тюмени, по данному факту проводится проверка, сообщает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU