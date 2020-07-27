2020-07-27T12:58:58+03:00
Общество

В Ялуторовске задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

Мужчина нашел чужую карту и воспользовался ею, покупая продукты и спиртное в магазинах
Есен Абилькенов
Поделиться:
Мужчина нашел чужую карту и воспользовался ей, покупая продукты и спиртное в магазинахМужчина нашел чужую карту и воспользовался ей, покупая продукты и спиртное в магазинахФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Ялуторовские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже денег с банковской карты. Житель города обратился к сотрудникам правоохранительных органов, сообщив, что с его потерянной карты похитили деньги.

Злоумышленника вычислили в ходе оперативных мероприятий. Им оказался ранее не судимый безработный житель Ялуторовска 1985 года рождения. Как выяснилось, потерпевший потерял в такси телефон, в чехле которого лежала банковская карта. Подозреваемый, который затем ехал в том же такси, нашел гаджет с картой. И в течение двух дней расплачивался чужой картой бесконтактным способом, приобретая продукты и спиртное в городских магазинах.

Сумма материального ущерба составила более 19 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области помогут малоимущим семьям с детьми
Тюменка лишилась денег, отдав предоплату за часы
В ГИБДД предупреждают тюменцев о безопасности на дорогах в сезон отпусков
В Тюмени проводили оцепление аэропорта Рощино
В Тобольске пройдет финал фотоконкурса памяти Александра Ефремова
Полиция выясняет обстоятельства драки между двумя женщинами и молодой парой в Тюмени
В Ялуторовске задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты
В Тобольске в работе физкультурных зон участвуют подростки из «Отрядов мэра»
На водных объектах Тюмени работают патрули
В Тюменской области определят лучшие поисковые отряды
В Ишиме закрыли наркопритон
В Тюменской области за неделю произошло 54 пожара
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего в Тюменском районе
Мор рыбы в Тобольском районе могло вызвать цветение водорослей
В Тобольске задержана подозреваемая в ограблении пенсионерки
В Тюмени дезинфицировали аэропорт
Роспотребнадзор предупреждает об опасности кишечных инфекций в летний период
В Тюмени весь август будут проходить онлайн-семинары по бизнесу
Тюменка отдала мошеннику более 100 тысяч рублей
Погода на 27 июля в Тюмени: пасмурно и дождь
Тюменцы отмечают Год памяти и славы в онлайн-формате
Тюмень примет участие в конкурсе «Город России»
Спрос на дачи и земельные участки в Тюмени существенно вырос – в 2,5 раза
Жителям Татарстана покажут картины, написанные тюменской нефтью
В Уватском районе займутся развитием рыболовного туризма