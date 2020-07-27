В Ялуторовске задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты
Ялуторовские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже денег с банковской карты. Житель города обратился к сотрудникам правоохранительных органов, сообщив, что с его потерянной карты похитили деньги.
Злоумышленника вычислили в ходе оперативных мероприятий. Им оказался ранее не судимый безработный житель Ялуторовска 1985 года рождения. Как выяснилось, потерпевший потерял в такси телефон, в чехле которого лежала банковская карта. Подозреваемый, который затем ехал в том же такси, нашел гаджет с картой. И в течение двух дней расплачивался чужой картой бесконтактным способом, приобретая продукты и спиртное в городских магазинах.
Сумма материального ущерба составила более 19 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU