В Тобольске в работе физкультурных зон участвуют подростки из «Отрядов мэра»

27 Июль 2020 2020-07-27T12:57:28+03:00

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В администрации Тобольска обсудили организацию физкультурной, спортивной работы по месту жительства населения в летний период. Исполняющая обязанности директора департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Ольга Алеева рассказала о работе спортивных площадок и физкультурных зон.

В городе работают 33 спортивные площадки и 6 физкультурных зон, созданы условия для полноценного отдыха и занятости несовершеннолетних, отметила она. Тоболяки участвуют в мастер-классах по тэг-регби, воркауту, баскетболу, футболу, волейболу, самбо, рукопашному бою и другим видам. Проходят дворовые игры по лапте и городках, подвижные игры, организована подготовка к выполнению тестов ГТО.

Кроме того, жители города могут обучиться технике и тактике игры в шахматы, шашки, бадминтону, теннису, скандинавской ходьбе и многому другому.

За предыдущую неделю спортивные площадки и физкультурные зоны посетили около 1300 человек, в том числе более тысячи несовершеннолетних жителей Тобольска. К работе на площадках привлечены 47 человек. 31 из них – это тренеры-преподаватели, инструкторы по спорту, специалисты по организационной работе спортивных учреждений города. Еще 16 – юные помощники инструкторов из «Отрядов мэра».

На август уже запланирован большой объем тематических спортивных мероприятий, фестивалей, совместных тренировок. 7 августа на 39 площадках одновременно пройдет традиционный фестиваль «Спорт – норма жизни». А 8 августа откроются площадки в микрорайоне Иртышский и Менделеево.

ИСТОЧНИК KP.RU