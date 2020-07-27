На водных объектах Тюмени работают патрули

27 Июль 2020 2020-07-27T11:23:00+03:00

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Совместное патрулирование мест неорганизованного отдыха проводят сотрудники администрации города, Центра ГИМС, областного ГУ МЧС и городского УМВД. Рейды с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах проводятся по три раза в неделю, включая выходные и праздничные дни.

Специалисты проводят разъяснительную работу с жителями, раздают памятки о правилах безопасного поведения на воде в летний период. В ходе патрулирования неоднократно выявлялись факты купания детей без присмотра взрослых на водоемах в местах, которые не приспособлены для пребывания в воде.

Специалисты профильных ведомств еще раз обращают внимание родителей на необходимость обеспечивать безопасность детей на водных. Необходимо объяснить детям, что они не должны находиться на водоеме без сопровождения взрослых. При этом купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими знаками, не допускается.

Очень опасно плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин, нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, заплывать за буйки и ограждения, приближаться к судам, плотам, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде, предупреждают сотрудники департамента безопасности и жизнедеятельности администрации Тюмени. Также трагедией может закончиться купание в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU