В Тюменской области определят лучшие поисковые отряды

27 Июль 2020 2020-07-27T11:02:24+03:00

В регионе проходит конкурс среди поисковиков. Фото со страницы ТРОО "Областной поисковый центр" в ВК

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Областной заочный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя!» на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи проводится в Тюменской области. Заявки принимаются до 15 октября.

Участие в конкурсе могут принять воспитанники и руководители поисковых отрядов, тимуровских и военно-мемориальных команд, сотрудники и волонтеры школьных краеведческих музеев, регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», осуществляющие деятельность на территории Тюменской области.

Организаторами конкурса выступили Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменская региональная общественная организация «Областной поисковый центр», органы сферы физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Победителей определят по таким номинациям как лучший поисковый отряд, юный поисковик года, лучший школьный краеведческий музей, лучшая военно-мемориальная команда, лучшая тимуровская команда, лучший штаб ВОД «Волонтеры Победы», лучшие методические материалы.

Как отмечают организаторы, при определении победителей большое значение будет иметь объем работ и мероприятий, выполненных в 2020 году. Конкурсные материалы принимаются до середины октября по адресу ул. Геологоразведчиков, 6-а, каб. 205.

ИСТОЧНИК KP.RU