В Ишиме закрыли наркопритон

27 Июль 2020 2020-07-27T11:04:34+03:00

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Оперативную информацию о том, что 40-летний житель Ишима занимается противоправной деятельностью в сфере оборота наркотиков, получили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ишимского подразделения МВД. В результате проверки сотрудники полиции выяснили, что гражданин 1980 года рождения создал наркопритон в своей квартире.

Мужчина, который уже ранее неоднократно представал перед судом за аналогичные преступления, приглашал знакомых, чтобы вместе изготавливать и принимать запрещённые вещества. Когда полицейские пришли, чтобы задержать подозреваемого, в квартире кроме него было еще несколько человек, которые употребляли наркотики.

При обыске сотрудники полиции изъяли запрещенное средство и шприцы, а также приспособления для производства и употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому за организацию наркопритона грозит до 4 лет тюремного заключения. С него взята подписка о невыезде. Посетителей наркопритона привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU