2020-07-27T10:36:59+03:00
Общество

В Тюменской области за неделю произошло 54 пожара

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений также привлекались к оказанию помощи населению
Есен Абилькенов
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Фото: сайт ГУ МЧС по Тюменской областиФото: сайт ГУ МЧС по Тюменской области
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По сообщению Главного управления МЧС по Тюменской области, 54 пожара произошло в Тюменской области за минувшую неделю. В тушении участвовали пожарно-спасательные подразделения региона.

Также сотрудники ведомства 57 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Они оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи, смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. Кроме того, еще 57 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи жителям в различных ситуациях.

В управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям по Тюменской области в очередной раз призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. И напоминают, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

Также следует быть внимательными на водоемах и следить за теми, кто находится рядом. Внимание и помощь может потребоваться оказавшимся в беде, особенно детям. Нельзя оставлять их без присмотра рядом с водоемами. Только при соблюдении необходимых правил поведения и мер безопасности, можно избежать экстренной ситуации. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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