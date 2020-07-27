Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего в Тюменском районе

27 Июль 2020 2020-07-27T09:41:54+03:00

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Следственные органы СК РФ по Тюменской области проводят процессуальную проверку в связи с гибелью человек. Как сообщили в ведомстве, накануне, 26 июля, во дворе строящегося дома в селе Перевалово обнаружено тело 20-летнего мужчины.

По предварительной информации, которой располагает следствие, двое рабочих, нанятых хозяином дома, выполняли работы на дне ямы, предназначенной для установки септика. В какой-то момент произошло обрушение грунта, который засыпал работников. Одному из них удалось выбраться, однако у него при этом был диагностирован перелом. Второй мужчина, участвовавший в работах, погиб.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU