Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего в Тюменском районе
Следственные органы СК РФ по Тюменской области проводят процессуальную проверку в связи с гибелью человек. Как сообщили в ведомстве, накануне, 26 июля, во дворе строящегося дома в селе Перевалово обнаружено тело 20-летнего мужчины.
По предварительной информации, которой располагает следствие, двое рабочих, нанятых хозяином дома, выполняли работы на дне ямы, предназначенной для установки септика. В какой-то момент произошло обрушение грунта, который засыпал работников. Одному из них удалось выбраться, однако у него при этом был диагностирован перелом. Второй мужчина, участвовавший в работах, погиб.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU